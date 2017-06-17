Акция «Дорога мужества» началась на Поклонной горе в Москве: демилитаризованная бронеколонна начала движение из Москвы в белорусский город Брест.

Инициаторы пробега — сотрудники Военно-технического общества. По данным телеканала «360», более 15 единиц техники проедут по Москве, Одинцово, Голицыно, Можайску, Вязьме, Смоленску, Орше, Минску, Бресту, Березе. Колонна преодолеет 2,3 тыс. км.

22 июня российские экипажи примут участие в памятных мероприятиях в Бресте.