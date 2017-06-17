Игра со сборной России будет очень сложным испытанием для команды Новой Зеландии. Об этом защитник новозеландской сборной Майкл Боксолл рассказал в интервью «Газете.ру».

По его мнению, встреча с российской сборной будет очень тяжелой для действующих чемпионов Океании.

«Россия будет очень сложным испытанием для All Whites (прозвище сборной Новой Зеландии — «Полностью в белом»)», — заявил он.

«В вашей стране есть качественная футбольная лига, где играет очень много хороших футболистов. Очевидно, что наше государство гораздо меньше, однако мы тоже обладаем игроками высокого уровня», — добавил Майкл Боксолл, в любом случае его команда будет играть на победу.

Матч Россия — Новая Зеландия в рамках первого турнира Кубка конфедераций начнется 17 июня в 18.00 на стадионе «Санкт-Петербург». За два часа до этого на арене пройдет официальная церемония открытия турнира.