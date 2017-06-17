Украинский лидер Петр Порошенко подписал закон, отменяющий так называемый закон Савченко. Пресс-служба президента Украины сообщила, что он подписал закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения».

Документ был одобрен 18 мая Верховной радой.

Принятие документа направлено на улучшение состояния обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности от преступных посягательств, уточняется в сообщении

Закон о сроках содержания в СИЗО был принят Верховной радой 26 ноября 2015 года, он был внесен на рассмотрение парламента Надеждой Савченко. После вступления закона в силу начальник главного управления полиции Киева Андрей Крищенко заявлял, что закон внес существенную лепту в рост преступности.

Рада неоднократно пыталась отменить закон, но в парламенте не хватало голосов.