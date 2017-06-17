Около 500 пациентов и работников психоневрологического интерната были эвакуированы после возгорания кровли здания.

Инцидент произошел на юге Москвы в психоневрологическом интернате №18.

«После пожара на крыше психоневрологического интерната №18 по адресу: улица Каховка, дом 8, эвакуированы 470 человек», — цитирует ТАСС слова источника в экстренных службах

Сообщается, что пожар на кровле здания в настоящий момент потушен, площадь возгорания составила 50 кв. м. По предварительным данным, загорелся утеплитель.

Сейчас пациенты возвращаются в свои палаты, никто не пострадал.