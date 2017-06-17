Новые санкции против России, веденные Вашингтоном, не поставят Москву в тупик, но нанесут вред двусторонним отношениям, считает президент России Путин.

Об этом российский лидер заявил в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву на канале «Россия 1».

«Что бы ни было и какие бы решения ни были приняты за океаном, это не поставит нас в тупик», — выразил уверенность президент. «Но это (санкции. — Ред.) будет, конечно, осложнять российско-американские отношения», — отметил президент, добавив, что это вредно.