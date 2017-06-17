Бывший замначальника штаба армии США генерал Джек Кин считает позором затянувшуюся на 16 лет военную кампанию США в Афганистане, передает Fox News.

Кин, комментируя сообщения об увеличении количества военных в Афганистане на 4 тыс., заявил, что Соединенным Штатам необходимо увеличить свой контингент в регионе на 10–20 тыс. человек и тогда можно будет достичь победы.

«Несомненно, 4 тыс. человек будут полезны. Но реальный вопрос состоит в том, изменит ли это баланс противостояния в нашу пользу? Я считаю, что нет», — заявил он.

Ранее стало известно о намерениях Пентагона направить в регион 4 тыс. военных для тренировки афганских войск и участия в операциях против террористов.