Глава правительства Великобритании покинула место встречи с погорельцами многоэтажного дома под охраной десятков полицейских. Тереза Мэй выходила из церкви святого Климента, у стен которой собрались митингующие, недовольные бездействием властей.

Политик вышла из церкви быстрым шагом и сразу села в автомобиль, журналистов и граждан от машины оттеснили стражи порядка.

Ранее Мэй посетила 24-этажный дом, при пожаре в котором погибли, по разным данным от 30 до 70 человек, но не стала общаться с погорельцами. Массовые протесты в Лондоне не стихают уже несколько дней.