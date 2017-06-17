Маршруты для прогулок, разработанные специально для болельщиков, прибывших на Кубок конфедераций, появились в приложении «Узнай Москву».

Название маршрутов — «По пути на матч», сообщает «Вечерняя Москва». Прогулка по самому короткому займет 55 минут, самый длинный будет длиться более двух часов.

Болельщикам предлагают пройтись, в частности, по Красной площади, Замоскворечью, у Английского подворья.

Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля.