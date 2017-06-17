Следственный комитет возбудил уголовное дело после пропажи 11-летней девочки в Цивильске, сообщили в субботу в управлении СКР по Чувашской Республике.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным СК, ребенка в последний раз видели 15 июня недалеко от ее дома. В поиске пропавшей задействованы опытные сотрудники аппарата следственного управления по Чувашии и управления уголовного розыска регионального МВД. Пока нет данных, подтверждающих, что девочка могла стать жертвой преступления.