Компенсации получили более 7 тыс. пострадавших от майского паводка на Ставрополье, в регион поступили федеральные средства, сообщила пресс-служба губернатора региона.

Вечером в четверг, 15 июня, в регион поступил первый федеральный транш в размере 281,2 млн рублей, первые федеральные выплаты жителям, пострадавшим от ЧС, начались 16 июня.

По состоянию на 11.00 субботы, 17 июня, «помощь в размере 10 тыс. рублей получили 7,484 тыс. человек», отмечается в сообщении. От майского паводка в Ставропольском крае пострадали 28 населенных пунктов.