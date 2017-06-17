Первый мачт Кубка конфедераций FIFA-2017 состоится между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге.

Для нашей команды — это будет первая игра в турнире. Сборная Зеландии примет участие в кубке уже в четвертый раз. Однако эта команда всегда демонстрировала скромные результаты. В стане соперников уже отметили, что игра со сборной Россией может стать для них единственным шансом набрать очки на турнире.

В свою очередь, главный тренер сборной России рассказал, что после последних матчей команда провела работу над ошибками и подходит к старту Кубка конфедераций в боевой готовности.

Матч начнется в 18.00 мск в Санкт-Петербурге.