Папа Римский выразил соболезнования в связи с жертвами пожара в Лондоне, понтифик высоко оценил действия спасателей, сообщила в субботу, 17 июня, служба печати Святого престола.

Телеграмма направлена на имя кардинала Винсента Николса, архиепископа Вестминстерского. «Его Святейшество молится о том, чтобы Господь послал местным жителям сил и умиротворения», – отмечается в послании.

Пожар в жилом 24-этажном жилом доме в Северном Кенсингтоне произошел в ночь на среду. По официальным данным, погибли 30 человек, местные СМИ сообщают о 70 жертвах пожара.

До 600 жителей эвакуированы в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.