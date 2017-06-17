На сайте Шереметьевского профсоюза летного состава в субботу, 17 июня, сообщается, что Китай остановил набор пилотов из России для гражданской авиации.

«С 16 июня 2017 года управление гражданской авиации Китая (СААС) прекратило рассмотрение российских пилотов и валидацию российских ATPL-лицензий», — сообщается на сайте.

Ранее достоянием общественности стала информация, что за последние два с небольшим года в Азию уехали на работу более 300 командиров экипажей.