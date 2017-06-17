Министерство спорта может утвердить Общенациональную стратегию развития футбола в РФ до 2030 года («Стратегия-2030») в ближайшие дни, возможно, во время проведения Кубка конфедераций, рассказал журналистам министр спорта Павел Колобков.

«Думаю, это может произойти в ближайшее время, через неделю-две. Думаю, возможно, даже еще во время проведения Кубка конфедераций. Вообще по закону программа развития — это задача федерации, она не изменится. Конференция Российского футбольного союза (РФС) проголосовала за ее принятие», — сказал Колобков.

«Стратегия-2030» была разработана после поручения президента России Владимира Путина. Она включает в себя распространение принципов финансового fair play на все клубы премьер-лиги, проведение реформ в организации судейства и потолок зарплат для молодых футболистов.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.