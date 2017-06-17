Российские десантники примут участие в пяти совместных учениях с другими странами до конца текущего года, сообщил в субботу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Помимо совместных учений до конца учебного периода спланированы визиты делегаций Воздушно-десантных войск для проведения консультаций по взаимному сотрудничеству в более чем десять стран мира», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российского военного ведомства.

Кроме того, подразделения российских Воздушно-десантных войск примут на территории РФ иностранные военные делегации из пяти стран Восточной Азии и Африки.