Погранвойска Ирака освободили от террористов «Исламского государства» (ИГ- организация запрещена в России) переход Аль-Валид на границе с Сирией, об этом командование военных сил (ВС) Ирака сообщало на своей странице в Facebook.

Также сообщается, что освобождена и часть пограничной линии в этом районе.

«Командование пограничных войск начало масштабную операцию под названием «Новый рассвет» для освобождения района пограничной линии в западном регионе по трем направлениям… Операция привела к освобождению перехода Аль-Валид, а также захвату и освобождению остальной пограничной линии между границами Сирии, Ирака и Иордании», — говорится в сообщении ВС Ирака.

Помимо иракских военных в операции участвовали ополченцы и авиация Ирака.