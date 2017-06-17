Полигон бытовых отходов «Кучино» в подмосковной Балашихе будет в 2019 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее, в четверг, 15 июня, вопрос о полигоне в Балашихе задали Владимиру Путину во время «Прямой линии», лидер государства, отвечая на вопрос, рассказал строительстве на территории Московской области трех мусороперерабатывающих заводов.

Губернатор Подмосковья отметил, что выехал на место и «обсудил проблему с жителями»

«Полигон сможем закрыть, как только будет построен современный мусороперерабатывающий комплекс в Орехово-Зуево в 2019 году», – написал губернатор в Instagram. «Мы уже закрыли 21 полигон из 39», – добавил Воробьев.