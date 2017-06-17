Россия продолжит укреплять сотрудничество с Кубой во всех сферах, заявил в субботу, 17 июня, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор отметил, что Москва будет развивать сотрудничество с Гаваной и в военно-технической отрасли, сообщает «РИА Новости».

Клинцевич также отметил, что «о никакой новой политике США в отношении Кубы нет и речи». «Дональд Трамп намерен продолжить ту же политику, которая проводилась всеми американскими президентами со времен кубинской революции», — добавил сенатор.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменил решение администрации своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений между США и Кубой.