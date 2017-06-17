В Чувашии вторые сутки полиция ведет поиски пропавшей одиннадцатилетней девочки, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Инцидент произошел в городе Цивильск.

«МВД по Чувашской Республике устанавливает местонахождение 11-летней жительницы дома по улице Центральная города Цивильск. Около 15 часов 15 июня девочка вышла гулять во двор и пропала», — сказано в сообщении.

В поисках девочки принимают участие сотрудники полиции и более 400 волонтеров.

Также правоохранительные органы просят всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении девочки, сообщать в полицию. Сделать это можно по телефону 02 (102 с мобильного телефона) или обратившись в ближайший отдел МВД.

«Гарантируется вознаграждение за любые сведения, способные помочь в розыске девочки», — говорится в обращении МВД.