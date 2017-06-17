Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился сформировать четыре искусственных земельных участка в Кольском заливе Баренцева моря для реализации инвестиционного проекта по строительству крупнотоннажных морских сооружений. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте правительства.

Договор на строительство земельных участков будет заключен с дочерним предприятием «Новатэка» ООО «Кольская верфь» без проведения открытого аукциона.

«Кольская верфь» определено лицом, с которым Росморречфлотом будет заключен договор о создании четырех искусственных земельных участков в Кольском заливе Баренцева моря для реализации инвестиционного проекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений», — говорится в документе.

В рамках инвестиционного проекта будет создана специализированная верфь, которая позволит производить уникальные морские объекты — железобетонные платформы гравитационного типа для СПГ-заводов, буровые и добычные платформы для шельфовых проектов западного сектора Арктики и крупнотоннажные сооружения для обеспечения работы Северного морского пути. Строительство этого центра создаст около 10 тыс. рабочих мест. ОАО «Новатэк» планирует инвестировать в проект более 25 млрд рублей.