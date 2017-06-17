Истерия западных СМИ вокруг России и ее президента Владимира Путина напомнила режиссеру Оливеру Стоуну «неделю ненависти» из романа Джорджа Оруэлла «1984». Об этом американский режиссер рассказал в интервью «Российской газете».

«Это организованная неделя ненависти. Прямо министерство правды», — ответил Стоун на просьбу охарактеризовать ажиотаж американских СМИ вокруг расследования о якобы вмешательстве России в выборы США.

Режиссер отметил, что ситуацию сильно запутали.

«На самом деле ненавидят Трампа. Но они как-то объединили двух людей (Путина и Трампа) и возникает путаница. Несмотря на то что они никогда не встречались, говорят, что сплели заговор», — сказал режиссер.

Документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) о президенте РФ дебютировал на телевидении в США с 12 по 15 июня. В России фильм покажут с 19 по 22 июня.

Справка «Известий»

В романе Оруэлла «1984» в вымышленной тоталитарной стране проводились «недели ненависти», направленные на создание образа смертельного внешнего врага и разжигание ненависти к нему. Министерство правды занималось фальсификацией всех источников информации.