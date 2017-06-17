Прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина заявила, что завершает свою танцевальную карьеру. Об этом в субботу сообщила пресс-служба театра.

«Мариинский театр официально объявляет поклонникам таланта примы-балерины театра Ульяны Лопаткиной, что она сообщила о завершении своей танцевальной карьеры», — говорится в сообщении на официальном сайте Мариинского театра.

Ульяна Лопаткина родилась в 1973 году. Выпускница Академии русского балета имени Вагановой стала примой-балериной Мариинского театра в 1995 году. Она является лауреатом Государственной премии РФ 1999 года. Балерина также была удостоена звания народной артистки России в 2006 году.