Сотрудник полиции ранен в Москве, правоохранитель получил ножевые ранения при задержании угонщика, инцидент произошел на юге столицы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы столичного ГУ МВД.

В пятницу, 16 июня, водитель патрульно-постовой службы заметил неизвестного, пытавшегося вскрыть автомобиль «Вольво» на улице Маршала Голованова, говорится в сообщении. Полицейский пытался задержать мужчину, но получил несколько ножевых ранений.

Сотрудник полиции госпитализирован, в ходе розыска по кварталу Грайвороново задержан подозреваемый 1979 года рождения.