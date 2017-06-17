За минувшие сутки в Сирии зафиксированы восемь нарушений режима прекращения огня, сообщает в субботу, 17 июня, Минобороны РФ. По данным военного ведомства, в провинции Дамаск произошли четыре нарушения, в Латакии — три, Хаме — одно.

Нарушения зафиксированы «российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий». Турция зафиксировала семь нарушений.