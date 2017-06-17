Минск начнет производить оплату за российский газ в рублях с 2020 года, и это может привести к снижению цены на голубое топливо для Белоруссии на 30%. Об этом в субботу сообщила Газета.ru со ссылкой на экспертов.

Ранее премьер-министр республики Андрей Кобяков заявил по итогам заседания совета министров Союзного государства России и Белоруссии, что Минск намерен перейти на рублевые платежи. «Мы не ищем преференций и минимальных цен на газ, но его цена в России и Белоруссии должна быть сопоставима», — подчеркнул глава правительства.

При этом глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заметил, что после такого шага Минск может потребовать одинаковой с Россией цены на газ и это может привести к снижению цены на голубое топливо для Белоруссии на 30%.