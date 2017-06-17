В Казани усилены меры безопасности на время проведения Кубка конфедераций.

Как сообщается, в город прибыли полицейские, прошедшие специальную подготовку, на автовокзалах установлено круглосуточное дежурство сотрудников ФСБ.

Также стадион «Казань-Арена» оборудовали уникальными видеокамерами.

По словам министра МВД Руспублики Татарстан Артема Хохорина, регион полностью готов к проведению турнира.

«В целом мы готовы к проведению Кубка конфедераций — с 1 июня весь личный состав МВД по республики перешел на усиленный вариант несения службы, прибыли дополнительные силы», — цитирует ТАСС министра.

Отмечается, что под усиленный контроль и наблюдение взяты гостиницы, базы проживания, объекты транспортной структуры.