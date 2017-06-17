Главная военная прокуратура сообщила, что прокуроры пресекли хищение 5 млрд бюджетных средств, нарушения закона выявлены в ходе строительства жилья для военнослужащих в Москве.

В сообщении надзорного ведомства отмечается, что с начала года «устранены более 300 нарушений закона, по материалам военных прокуроров возбуждено почти 50 дел об административных правонарушениях и два уголовных дела».

На совещании по вопросу законности в сфере жилищного строительства для военных московский городской военный прокурор Владислав Приходченко заявил, что решен ряд проблем, связанных с вводом в эксплуатацию в столице долгостроев, сообщает «Интерфакс».