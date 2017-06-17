Скончался депутат Госдумы РФ и бывший мэр Саратова Олег Грищенко, сообщили саратовские СМИ.

Уточняется, что Грищенко умер в ночь на 17 июня в возрасте 51 года. На протяжении долгого времени политик боролся с тяжелой болезнью.

Грищенко родился в Саратове в семье рабочих.С 1993 года работал на Саратовском подшипниковом заводе (СПЗ). В 2004 году был избран в Саратовскую областную думу, с 2005 года исполнял обязанности мэра Саратова.

В сентябре 2016 года он был вновь избран депутатом Думы, где и трудился до кончины.