Известный американский баскетболист Дэннис Родман передал для лидера Северной Кореи Ким Чен Ына книгу Дональда Трампа «Искусство сделки».

«Лента.ру» уточняет, что книга передана через министра спорта КНДР Ким Иль Гука.

Родман рассчитывал на личную встречу с Ыном, однако лидер КНДР в этот раз не принял спортсмена. В итоге американец посетил мавзолей основателя северокорейского государства Ким Ир Сена и провел встречу с участницами женской баскетбольной сборной страны.