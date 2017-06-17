«Аэрофлот» опроверг заявления Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) в неиндексации зарплат сотрудников в течение пяти лет.

«Индексация заработной платы работников ПАО «Аэрофлот» 1 января 2017 года была проведена в соответствии с законодательством РФ и коллективным договором ПАО «Аэрофлот»», — сообщили в компании.

Также представители «Аэрофлота» отметили, что с 2012 года индексация проводилась трижды, исключением стали только 2014 и 2015 годы.

«В 2014 и 2015 году повышение заработной платы не производилось в связи с отрицательным финансовым результатом от основной деятельности (убыток по отчетности МСФО)», — пояснили в компании.

Президент ШПЛС Игорь Дельдюжов ранее заявил, что «Аэрофлот» сэкономил порядка 40 млрд рублей, не индексируя зарплаты работникам.