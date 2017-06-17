Странам Запада необходимо понять, что конфликт на востоке Украины нельзя урегулировать военным путем, и перестать накачивать Киев оружием, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

«Конфликт такого рода, как в Донбассе, нельзя урегулировать с помощью оружия. Потребуются прямые переговоры», — подчеркнул российский лидер.

На вопрос Оливера Стоуна, усилится ли конфликт в Донбассе, если США направят больше оружия Украине, Владимир Путин ответил, что это приведет к большим жертвам, а ситуация в регионе останется такой же, как сейчас.

«Чем быстрее наши друзья в Киеве поймут это, тем лучше. Но западным странам — Европе и Соединенным Штатам — придется помочь киевским властям осознать эту реалию», — заметил президент РФ.

Премьерный показ фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» завершился в четверг, а одноименная книга с полными текстами интервью вышла в пятницу.