Почти 13 тыс. украинцев выехали в ЕС в рамках «безвиза»
С начала действия безвизового режима между Европейским союзом (ЕС) и Украиной 13 тыс. украинцев выехали в ЕС только по биометрическим паспортам, сообщили в пресс-службе госпогранслужбы Украины.
«В страны ЕС выехали более 365 тыс., из них 12 875 украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт», — сказано в сообщении.
Авиатранспортом воспользовались 29%, остальные предпочли поезда и автомобили.
Отмечается, что после внедрения «безвиза» во въезде в ЕС было отказано 17 гражданам Украины.
Новый упрощенный режим пограничного контроля между странами Евросоюза и Украиной вступил в силу 11 июня.