С начала действия безвизового режима между Европейским союзом (ЕС) и Украиной 13 тыс. украинцев выехали в ЕС только по биометрическим паспортам, сообщили в пресс-службе госпогранслужбы Украины.

«В страны ЕС выехали более 365 тыс., из них 12 875 украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт», — сказано в сообщении.

Авиатранспортом воспользовались 29%, остальные предпочли поезда и автомобили.

Отмечается, что после внедрения «безвиза» во въезде в ЕС было отказано 17 гражданам Украины.

Новый упрощенный режим пограничного контроля между странами Евросоюза и Украиной вступил в силу 11 июня.