По данным министерства обороны Азербайджана, за сутки Армения 126 раз нарушила режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Ведомство сообщило, что с армянской стороны применялись крупнокалиберные пулеметы.

«Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 126 раз», — говорится на сайте минобороны Азербайджана.

В начала апреля 2016 года затяжной конфликт в Нагорном Карабахе обострился. Несколько дней длилась перестрелка, при этом две страны взаимно обвиняют друг друга в агрессии. С 5 апреля 2016 года был установлен режим прекращения огня, который периодически нарушается с обеих сторон.