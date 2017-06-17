Единый электронный билет «Подорожник» с символикой города-организатора Кубка конфедераций FIFA-2017 поступит в продажу в Санкт-Петербурге в субботу. Об этом сообщила пресс-служба городской подземки.

«БЭПК «Подорожник» с символикой «Город-организатор Санкт-Петербург» (приурочено к Кубку конфедераций FIFA 2017) будут продаваться в кассах метрополитена 17 июня, 22 июня, 24 июня и 2 июля», — говорится в сообщении на сайте петербургского метрополитена.

Первый матч Кубка конфедераций FIFA-2017 пройдет 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. В ходе встречи сборная РФ сыграет против команды из Новой Зеландии.