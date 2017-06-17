Российские власти одобрили конвенцию Совета Европы по безопасности на спортивных мероприятиях, включая футбольные матчи.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ будет направлен на ратификацию в Госдуму.

«Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную думу <..> конвенцию Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, и в частности футбольных матчей», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства..

Конвенция предусматривает развитие международного сотрудничества в области безопасности зрителей на спортивных мероприятиях.

Проект документа подготовлен Министерствами иностранных дел и спорта России. В настоящее время конвенцию подписали 23 государства, ратифицировали Монако и Франция.