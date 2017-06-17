Сообщения СМИ о расследовании обстоятельств увольнения президентом США Дональдом Трампом главы ФБР Джеймса Коми, которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер, вызвали негодование американского лидера. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации главы государства.

По словам представителя Белого дома, Дональд Трамп начал кричать и утверждать, что он стал объектом заговора, когда увидел по телевидению сюжет о расследовании увольнения Джеймса Коми.

Ранее американский лидер назвал это расследование охотой на ведьм и заявил, что его ведет человек, который ранее сам советовал ему уволить Джеймса Коми.