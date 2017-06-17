Фан-зона Кубка конфедераций на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге откроется 17 июня в 14.00.

Площадка для болельщиков способна вместить до 10 тыс. человек. Все футбольные фанаты, которые не смогут посетить матчи непосредственно на стадионе, смогут наблюдать трансляции в прямом эфире в фан-зоне. Для этого на площадке установили экран внушительных размеров, на котором и будут транслироваться встречи команд.

В день открытия первых болельщиков ждет ознакомительная экскурсия, фитнес-разминка, турниры по мини-футболу и множество других развлечений.

Помимо этого, организаторы пообещали и музыкальные сюрпризы.

«Здесь будут не только спортивные активности - мы наполним фан-зону музыкальными концертами, чтобы люди были здесь не только во время матчей, а с утра до вечера. Здесь будут многие звезды, пока не хотел бы говорить кто», - рассказал журналистам президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн.

Также отмечается, что соблюдены все необходимые меры безопасности, и площадка полностью готова к приему гостей.

Фан-зона будет работать ежедневно с 11.00 до 23.00 до 2 июля. Вход бесплатный.