Правительство России приняло проект развития паромного сообщения с Калининградской областью, сообщается на сайте правительства.

В настоящее время грузы, необходимые для населения Калининграда, доставляются в основном железнодорожным транспортом. Развитие паромного сообщения позволит увеличить объем грузов, поставляемых в Калининград и обеспечить их быструю доставку.

«Планом, в частности, предусматривается строительство трёх железнодорожных паромов для эксплуатации на железнодорожной паромной линии Усть-Луга – Балтийск. Реализация плана позволит переориентировать на паромную линию Усть-Луга – Балтийск большую часть грузопотока Калининградской области, следующего в настоящее время железнодорожным транспортом по территориям Республики Беларусь и Литвы», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

План был внесен Минтрансом. Строительство паромов будет осуществляться в 2017–2020 годах. Средства выделены из федерального бюджета.