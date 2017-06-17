ООО «Кольская верфь», дочерняя компания «Новатэка», построит четыре искусственных земельных участка в Баренцевом море для осуществления инвестиционного проекта «Центр строительства крупонотоннажных морских сооружений», следует из распоряжения, опубликованного правительством РФ.

«Искусственные земельные участки будут создаваться за счёт собственных средств ООО «Кольская верфь». Объём капитальных вложений составит более 25 млрд рублей», — говорится в пояснительной записке.

Компания уже получила разрешения Росморречфлота для реализации проекта.

«Центр предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата на основаниях гравитационного типа, морских добычных комплексов, а также ремонта и обслуживания морской техники и оборудования, используемых для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений», — отмечается в сообщении.