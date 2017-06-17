Президент США Дональд Трамп поддержал решение властей Канады увеличить военные расходы страны на 70%, об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам телефонного разговора Трампа и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

«Президент Трамп высоко оценил недавнее заявление премьер-министра Канады Трюдо о том, что военные расходы будут увеличены на 70% в следующее десятилетие», — сказано в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, лидеры двух стран в телефонном разговоре обсудили двусторонние отношения и «подчеркнули твердость союзничества».

Министр обороны Канады ранее заявил о планах увеличить оборонный бюджет на 70% - с $14,2 млрд до $24,6 млрд в ближайшие 10 лет.