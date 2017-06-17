У Джеймса Ходжкинсона, напавшего на членов Конгресса США в Виргинии, нашли список возможных жертв. Все потенциальные жертвы являются членами партии республиканцев, пишет Fox News.

Список, написанный от руки, нашли сотрудники ФБР в вещах Ходжкинсона в ходе обыска принадлежащего ему фургона.

В среду Ходжкинсон (66 лет) открыл огонь по конгрессменам в городе Александрия в штате Виргиния. В результате лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Стив Скалис и еще трое человек были ранены. Скалис в настоящий момент находится в критическом состоянии.