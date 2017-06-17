Ситуация с задержанием российской яхты Katalexa у берегов Северной Кореи урегулирована, сообщает ТАСС, со ссылкой на российское консульство в городе Чондин.

Как уточняется, российское судно сможет покинуть порт Раджин во второй половине дня 17 июня. К этому времени предполагается уладить все необходимые формальности.

До отплытия судна в порту Раджин будет находиться российский консул Юрий Бочкарев, который приложил все усилия для урегулирования ситуации и организовал связь экипажа с родственниками.

Как сообщается, яхта Katalexa была задержана по «недоразумению». Дипломаты КНДР заявили, что местные рыбаки проявили чрезмерную бдительность в рамках борьбы с браконьерством и сообщили о судне, которое якобы нарушило границы Северной Кореи погранслужбам.

Власти народной республики заверили что «инцидент урегулирован», и яхта Katalexa сможет покинуть порт Раджин.