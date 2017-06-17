Группировка «Исламское Государство» (ИГ, запрещена на территории РФ. — Ред.) не является ответственной за нападение на израильскую полицию в Иерусалиме. Об этом заявили в палестинском движении ХАМАС, пишут «РИА Новости» со ссылкой на «Франс Пресс».

«Заявление ИГ – это попытка мутить воду», — заявил представитель движения Абу Зухри, добавив, двое нападавших были из Народного фронта освобождения Палестины и один из ХАМАС.

Ранее ИГ взяла на себя ответственность за нападение троих палестинцев на служащих пограничной израильской полиции.

В результате нападения, сотрудница полиции скончалась от полученных ран.