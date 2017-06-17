В Иркутской области задержаны двое молодых людей 15 и 17 лет. Они подозреваются в убийстве мужчины. Подростки уже сознались в совершении преступления.

«Следственным отделом по Иркутскому району СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении двух молодых людей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Тело жертвы было обнаружено в 40 км от Иркутска. Установлено, что 33-летнего мужчину несколько раз ударили ножом. Предполагаемые убийцы были задержаны по горячим следам. Один из них состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Молодые люди сообщили, что между ними и мужчиной внезапно вспыхнула ссора, что и привело к расправе.