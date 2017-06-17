Ни один из членов экипажа филиппинского торгового судна ACX Crystal не пострадал в результате столкновения с эсминцем ВМС США Fitzgerald у берегов Японии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

В результате инцидента пострадали двое членов экипажа эсминца и его командир Брайс Бенсон. Они были доставлены в госпиталь в Йокосуке. Еще семеро членов экипажа пропали без вести.

На поиски пропавших отправлены пять катеров, а также авиационная техника.