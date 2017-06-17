Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро осудил гибель троих человек в ходе проходивших в последние дни протестов в Венесуэле.

Об этом он написал в своем микроблоге.

«Мы осуждаем гибель Хосе Переса в штате Тачира, Луиса Веры в Сулии и Нельсона Аревало в Ларе. Пусть народ Венесуэлы требует демократии, это его право», — цитирует его ТАСС.

Ранее Альмагро обвинял Каракас в применении насилия к участникам антиправительственных митингов.

Напомним, что в ходе противостояния оппозиции и правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое длится с начала апреля, погибло не менее 70 человек.