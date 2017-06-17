Гонку с белой акулой задумал провести знаменитый австралийский пловец Майкл Фелпс. Соревнование с хищником должно пройти 23 июля.

Где и как именно будет проходить заплыв 23-кратного олимпийского чемпиона, пока неизвестно. Организатором необычного состязания выступил канал Discovery.

Белая акула будет нелегким противников для Фелпса, так как способна достигать скорости 40 км/час. Максимальная скорость австралийского пловца составляет лишь 10 км/час.

Ранее, после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, Майкл Фелпс сообщил о завершении своей карьеры.