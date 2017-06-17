Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля, пишет The Hill.

«Канцлер Коль был другом и союзником Соединенных Штатов, когда он управлял Германией на протяжении 16 важнейших лет», — говорится в сообщении Трампа.

«Он был не только отцом воссоединения Германии, но и сторонником Европы и трансатлантических отношений. Мир стал лучше благодаря его видению и усилиям. Его наследие продолжит жить», — добавил он.

Гельмут Коль скончался в возрасте 87 лет в своем доме в Людвигсхафене.