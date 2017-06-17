Производитель водки «Синергия» планирует сменить свое название на Beluga Group. Данный вопрос стоит в повестке годового собрания акционеров, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании. Собрание запланировано на 26 июня.

«Группа вышла на новый, глобальный этап развития, когда необходимо обеспечить целостность ее восприятия среди целевых аудиторий, осуществить «перезапуск» корпоративной культуры, укрепить рыночные позиции. Организационно-правовая форма, стратегия компании, ее структура, управление бизнес-процессами останутся без изменений», — пишет компания.

Новое название будет более эффективно отражать ценности компании, а также специфику ее деятельсности (водка Beluga является одним из флагманских брендов компании), сообщил председатель правления «Синергии» Александр Мечетин.

Компания также планирует увеличить премиальный ассортимент своей продукции.