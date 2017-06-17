Число пострадавших на эсминце ВМС США Fitzgerald, столкнувшегося с контейнеровозом у берегов Японии, возросло до трех человек, пишут «РИА Новости» со ссылкой на американские ВМС.

«Помимо капитана Бенсона, еще двум морякам с Fitzgerald потребовалась экстренная эвакуация в госпиталь ВМС США Йокосука», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что командир корабля Брайс Бенсон и еще один член экипажа пострадали в результате столкновения эсминца с филиппинским торговым судном. Также известно, что семеро членов экипажа пропали без вести.

На поиски пропавших отправлены пять катеров, а также авиационная техника.